Селта Виго срази Динамо Загреб на „Максимир“

Селта Виго демонстрира класа и безапелационно надви домакините от Динамо Загреб с категоричното 3:0 в четвъртия кръг на оснвната фаза в Лига Европа.

Още в началните минути испанският тим пое инициативата и не остави съмнения в превъзходството си. Пабло Дуран откри резултата още в 4-ата минута, с което даде тон на срещата. Натискът на гостите продължи и в 28-ата минута Серхи Домингес, в опит да изчисти топката, неволно я прати в собствената си врата, удвоявайки преднината на Селта.

Малко преди почивката, в 44-ата минута, Дуран отново се разписа, с което на практика реши изхода на двубоя още преди второто полувреме.

След почивката темпото спадна, а двата отбора предпочетоха по-предпазлива игра. Динамо Загреб така и не успя да намери верния ритъм и не застраши сериозно стража на гостите Иван Вияр, който остана почти без работа през втората част.

С този убедителен успех Селта Виго се изкачи на трето място във временното класиране на Лига Европа с актив от 9 точки, докато хърватският гранд Динамо Загреб се смъкна на осма позиция със 7 пункта.