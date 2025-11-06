Ференцварош отново препъна Лудогорец в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец отстъпи с 1:3 на домакините от Ференцварош в четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, а унгарският гранд първи намери път към мрежата. В 31-ата минута Габи Каничовски се възползва от неразбирателство в защитата на "орлите" и откри резултата. Малко преди почивката Ференцварош отбеляза втори гол, но радостта им бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада.

След подновяването на играта домакините продължиха да диктуват темпото и в 53-ата минута Каду удвои преднината им, оставяйки Лудогорец в трудна позиция.

Въпреки това, момчетата на Тодор Живондов не се предадоха и в 78-ата минута Сон върна надеждите с красиво попадение.

В заключителните минути резервата Лени Жосеф сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 в полза на Ференцварош.

Така унгарците вече разполагат с 10 точки, заемайки трето място в класирането. Лудогорец остава на дъното с едва 3 точки и все по-малко шансове за продължаване напред.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 3:1



1:0 Габи Каниховски 31м., 2:0 Каду 53м., 2:1 Сон 78м., 3:1 Лени Жозеф 87м.

ФЕРЕНЦВАРОШ: 90. Дибуз, 27. Сисе, 28. Риймайкерс, 22. Шалай, 25. Макрецкис, 5. Кейта, 16. Закариасен, 36. Каниховски, 20. Каду, 8. Пешич, 11. Юсуф

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 26. Калоч, 77. Маркус, 11. Видал