Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ференцварош отново препъна Лудогорец в Лига Европа

Ференцварош отново препъна Лудогорец в Лига Европа

6 Ноември, 2025 23:56 533 2

  • лудогорец-
  • ференцварош-
  • лига европа-
  • футбол-
  • резултати-
  • групова фаза-
  • български шампион-
  • унгарски тим-
  • вар-
  • голове

Разградчани остават в дъното на класирането с едва 3 точки

Ференцварош отново препъна Лудогорец в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец отстъпи с 1:3 на домакините от Ференцварош в четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, а унгарският гранд първи намери път към мрежата. В 31-ата минута Габи Каничовски се възползва от неразбирателство в защитата на "орлите" и откри резултата. Малко преди почивката Ференцварош отбеляза втори гол, но радостта им бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада.

След подновяването на играта домакините продължиха да диктуват темпото и в 53-ата минута Каду удвои преднината им, оставяйки Лудогорец в трудна позиция.

Въпреки това, момчетата на Тодор Живондов не се предадоха и в 78-ата минута Сон върна надеждите с красиво попадение.

В заключителните минути резервата Лени Жосеф сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 в полза на Ференцварош.

Така унгарците вече разполагат с 10 точки, заемайки трето място в класирането. Лудогорец остава на дъното с едва 3 точки и все по-малко шансове за продължаване напред.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 3:1

1:0 Габи Каниховски 31м., 2:0 Каду 53м., 2:1 Сон 78м., 3:1 Лени Жозеф 87м.

ФЕРЕНЦВАРОШ: 90. Дибуз, 27. Сисе, 28. Риймайкерс, 22. Шалай, 25. Макрецкис, 5. Кейта, 16. Закариасен, 36. Каниховски, 20. Каду, 8. Пешич, 11. Юсуф

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 26. Калоч, 77. Маркус, 11. Видал


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Коледа

    0 1 Отговор
    Страхотен мач,много неща трябва да се променят в Лудогорец,тази година ще подарят титлата на Левски

    00:02 07.11.2025

  • 2 ДелиОрманския

    1 0 Отговор
    гонзовците и съдийската мафия да се замислят, колко е слабо първенството ни, колко жалки са отборите ни в Европа ...........

    00:08 07.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ