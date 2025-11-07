Новини
Гран При на Сао Пауло: Пълна програма за уикенда във Формула 1

7 Ноември, 2025 11:24 537 0

Официалното състезание е в неделя от 19:00 часа българско време

Гран При на Сао Пауло: Пълна програма за уикенда във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Легендарната писта „Интерлагос“ в Сао Пауло отново ще бъде арена на зрелищни битки във Формула 1. Този уикенд бразилското Гран При ще предложи на зрителите не само класическото състезание, но и динамичния спринтов формат, който за пета поредна година добавя допълнителна доза емоции към уикенда.

Ето какво ви очаква през този вълнуващ уикенд, като всички часове са съобразени с българското часово време:

Петък, 7 ноември

16:30 ч. – Официална тренировка: Пилотите ще излязат на пистата, за да настроят болидите си и да усетят асфалта на „Интерлагос“

20:30 ч. – Квалификация за спринта: Тук ще се определи стартовата решетка за съботния спринт, а всяка секунда ще бъде от значение.

Събота, 8 ноември

16:00 ч. – Спринт (24 обиколки): Кратко, но интензивно състезание, което може да преобърне класирането и да донесе неочаквани обрати.

20:00 ч. – Квалификация за Гран При: Вечерта ще стане ясно кой ще застане на полпозишън за голямото състезание в неделя.

Неделя, 9 ноември

19:00 ч. – Гран При на Сао Пауло (71 обиколки): Кулминацията на уикенда – битката за победата на една от най-емблематичните писти в календара на Формула 1


