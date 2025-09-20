Кристиан Ериксен не иска да си спомня за сърдечния удар

Кристиан Ериксен вече е част от Волфсбург, след като подписа двугодишен договор, предава БТА. Преди мача срещу Борусия Дортмунд, муниджърът на клуба Пол Симонис заяви, че опитът на Ериксен е ключов фактор. "Той е страхотен футболист. Нямаме толкова много играчи тук, които като Кристиан Ериксен са имали страхотна кариера в чужбина", каза Симонис.



От своя страна Ериксен сподели, че само проверките за сигурност на летищата му напомнят за сърдечния удар, който получи на Европейското първенство по футбол преди четири години.



Тогава Ериксен се срина на терена през първото полувреме на мача на откриването на турнира между Дания и Финландия в Копенхаген. Той беше реанимиран и оттогава играе с имплантиран дефибрилатор, който би задействал аларма, ако премине през телесен скенер на летището. "Трябва само да мина покрай скенера и да се подложа на отделна проверка. Това е всичко. Няма ограничения. Нищо", каза Ериксен.



"Оттогава не съм чувствал нищо. Това е просто част от мен сега - нищо странно или тъжно", добави той, цитиран от ДПА. 33-годишният Ериксен сподели още, че е щастлив "да бъде приеман отново като футболист, а не като човекът, който имаше този момент на стадион "Паркен". "Ще говоря подробно за това едва след края на кариерата си - това е нещо много лично", коментира датчанинът.



Инцидентът сложи край на престоя му в Интер, тъй като да играеш с дефибрилатор е забранено в Италия. Той се завърна в Англия, където преди това игра в Тотнъм, за кратко в Брентфорд и след това три години в Манчестър Юнайтед до лятото на тази година.

