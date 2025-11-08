Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Чеферин алармира: Футболистите са изтощени, календарът е препълнен

8 Ноември, 2025 19:05 428 1

Темата за пренаситения футболен график и необходимостта от баланс между спортните и финансовите интереси на клубовете остава във фокуса на футболната общественост

Александър Чеферин алармира: Футболистите са изтощени, календарът е препълнен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни президентът на УЕФА Александър Чеферин изрази сериозни опасения относно претоварения график във футбола, като предупреди, че играчите са изправени на ръба на физическите си възможности. Словенският лидер на европейския футболен съюз категорично заяви, че вече няма място за допълнителни двубои в календара.

„Ситуацията е критична – достигнахме абсолютния максимум. Някои клубове настояват за повече мачове с цел по-високи приходи, докато други предпочитат по-лек график. Истината е, че сме на границата на възможното“, подчерта Чеферин в свое изявление.

Той настоя, че футболистите заслужават поне месец пълноценна почивка след края на сезона, за да се възстановят както физически, така и психически.

„Вече няма как да вместим нови срещи. Играчите са хора, не машини – нуждаят се от време за възстановяване“, допълни президентът на УЕФА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФИФА и УЕФА мафия

    1 0 Отговор
    Не думай, алчни копеУета

    19:13 08.11.2025

