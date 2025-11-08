Александър Чеферин алармира: Футболистите са изтощени, календарът е препълнен

В последните дни президентът на УЕФА Александър Чеферин изрази сериозни опасения относно претоварения график във футбола, като предупреди, че играчите са изправени на ръба на физическите си възможности. Словенският лидер на европейския футболен съюз категорично заяви, че вече няма място за допълнителни двубои в календара.

„Ситуацията е критична – достигнахме абсолютния максимум. Някои клубове настояват за повече мачове с цел по-високи приходи, докато други предпочитат по-лек график. Истината е, че сме на границата на възможното“, подчерта Чеферин в свое изявление.

Той настоя, че футболистите заслужават поне месец пълноценна почивка след края на сезона, за да се възстановят както физически, така и психически.

„Вече няма как да вместим нови срещи. Играчите са хора, не машини – нуждаят се от време за възстановяване“, допълни президентът на УЕФА.