Хари Кейн измъкна Байерн срещу Унион Берлин

Унион Берлин и Байерн Мюнхен си разделиха точките след зрелищно равенство 2:2 в десетия кръг на Бундеслигата, с което баварците прекъснаха победната си серия, но запазиха лидерската позиция в класирането.

Домакините от Унион първи разтърсиха мрежата – в 27-ата минута Данильо Дуки се възползва от прецизен пас на Яник Хаберер и откри резултата, хвърляйки феновете в екстаз. Само 11 минути по-късно Луис Диас възстанови равенството, след като получи отлично подаване от Йосип Станишич и не остави шансове на вратаря.

Втората част предложи още повече емоции. В 83-ата минута Дуки отново изведе Унион напред, сякаш трите точки вече бяха в джоба на берлинчани. Но Байерн не се предаде – в третата минута на добавеното време английският голмайстор Хари Кейн се оказа на точното място след пас на Том Бишоф и оформи крайното 2:2.

След този драматичен двубой Унион Берлин заема десетото място с 12 точки, докато Байерн Мюнхен остава на върха с 28 точки, въпреки прекъснатата серия от победи.