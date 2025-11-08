Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович с историческа 101-ва титла

Новак Джокович с историческа 101-ва титла

8 Ноември, 2025 21:39 992 2

  • новак джокович-
  • 101-ва титла-
  • atp 250 атина-
  • лоренцо музети-
  • тенис-
  • рекорди-
  • финал-
  • спортни новини

На финала в Атина сърбинът победи Лоренцо Музети

Новак Джокович с историческа 101-ва титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович продължава да пише златни страници в тенис историята, след като завоюва своята 101-ва титла на сингъл. Легендарният сърбин триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Атина, където в напрегнат трисетов сблъсък надделя над младия италианец Лоренцо Музети. Финалният резултат – 4:6, 6:3, 7:5 – дойде след почти три часа оспорвана битка на Централния корт.

Още в началото 23-годишният Музети демонстрира впечатляваща игра, като спечели 76% от точките си на първи сервис и реализира един пробив, което му осигури предимство в първия сет. Във втората част обаче Джокович, бившият номер 1 в света, показа класата си – с 93% успеваемост на първи сервис и 80% на втори, той върна интригата, като също проби веднъж подаването на съперника. Решителният трети сет се превърна в истински спектакъл за зрителите. 38-годишният Ноле демонстрира характер и опит, като реализира три пробива и спечели 60% от точките на първи сервис, въпреки че допусна два пробива от страна на Музети.

С този успех Новак Джокович се доближи още повече до рекордите на Роджър Федерер (103 титли) и Джими Конърс (109 титли), които остават пред него в класацията за най-много спечелени трофеи в професионалния тенис.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кит

    9 0 Отговор
    Страхотно шоу беше този финал и двамата се скъсаха да радват публиката с уникални отигравания, и двамата заслужаваха титлата!
    Е, спечели Джокович, но Музети се представи повече от достойно!
    Браво, такива мачове рядко се виждат и на много по-високи турнири!

    22:12 08.11.2025

  • 2 Днес победата на Джокович...

    2 0 Отговор
    ме изненада!!!Очаквам Господ Джокович да се откаже от Торино за да участва Музети на негово място!

    22:56 08.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ