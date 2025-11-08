Новак Джокович с историческа 101-ва титла

Новак Джокович продължава да пише златни страници в тенис историята, след като завоюва своята 101-ва титла на сингъл. Легендарният сърбин триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Атина, където в напрегнат трисетов сблъсък надделя над младия италианец Лоренцо Музети. Финалният резултат – 4:6, 6:3, 7:5 – дойде след почти три часа оспорвана битка на Централния корт.

Още в началото 23-годишният Музети демонстрира впечатляваща игра, като спечели 76% от точките си на първи сервис и реализира един пробив, което му осигури предимство в първия сет. Във втората част обаче Джокович, бившият номер 1 в света, показа класата си – с 93% успеваемост на първи сервис и 80% на втори, той върна интригата, като също проби веднъж подаването на съперника. Решителният трети сет се превърна в истински спектакъл за зрителите. 38-годишният Ноле демонстрира характер и опит, като реализира три пробива и спечели 60% от точките на първи сервис, въпреки че допусна два пробива от страна на Музети.

С този успех Новак Джокович се доближи още повече до рекордите на Роджър Федерер (103 титли) и Джими Конърс (109 титли), които остават пред него в класацията за най-много спечелени трофеи в професионалния тенис.