Челси разгроми Уулвърхемптън и го доближи до изпадане

9 Ноември, 2025 09:26 521 0

Дали "вълците" ще намерят сили да се измъкнат от кризата?

Снимка: БГНЕС/EПA
Челси не остави шанс на гостуващия Уулвърхемптън и го победи с класическото 3:0 в среща от 11-ия кръг на английската Висша лига.

След безрезултатно първо полувреме, лондончани излязоха преобразени след почивката. Мало Густо откри резултата в 51-ата минута, възползвайки се от прецизен пас на Алехандро Гарначо. Само четвърт час по-късно Жоао Педро удвои преднината на "сините", а в 73-ата минута Педро Нето сложи точка на спора, отново след асистенция на Гарначо.

С този убедителен триумф Челси се изкачи на второ място във временното класиране, събирайки 20 точки и затвърждавайки амбициите си за челните позиции. За разлика от тях, "вълците" продължават да затъват на дъното на таблицата с едва две точки, изоставайки с цели осем от спасителната зона, където се намира Бърнли.


