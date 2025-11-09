Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (9 ноември)

Спортът по ТВ в неделя (9 ноември)

9 Ноември, 2025 10:43 682 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • тв-
  • футбол-
  • снукър-
  • формула 1-
  • тенис-
  • програмата

Разнообразие от събития в ефира днес

Спортът по ТВ в неделя (9 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.30 Футбол: Славия – Монтана - Диема спорт

13.00 Баскетбол: Ботев Враца – Локомотив (Пд) - МАХ Спорт 2

13.15 Футбол: Утрехт – Аякс - Ринг тв

13.30 Футбол: Аталанта – Сасуоло - МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол: Левски – ЦСКА, жени - БНТ 3

13.30 Баскетбол: Жирона – Барселона - Диема спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, финал - Евроспорт 1

14.30 Футбол: Холщайн – Фортуна - Диема спорт 3

15.00 Футбол: ЦСКА 1948 – Черно море - Диема спорт

15.00 Футбол: Атлетик Б – Овиедо - МАХ Спорт 4

15.00 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1

15.15 Мото GP: Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

15.50 Колокрос: Европейско първенство - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Болоня – Лацио - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Астън Вила – Борнемут Диема спорт 2

16.00 Футбол: Нотингам – Лийдс - Нова спорт

16.30 Футбол: Фрайбург – Санкт Паули Диема спорт 3

16.30 Мото 2: Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

17.15 Футбол: Райо Валекано – Реал - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Лудогорец – Арда Диема спорт

17.45 Футбол: Алкмаар – ПСВ Айндховен - Ринг тв

18.30 Футбол: Манчестър Сити – Ливърпул - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Щутгарт – Аугсбург Нова спорт

19.00 Футбол: Рома – Удинезе - МАХ Спорт 3

19.00 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1

19.00 Формула 1: Гран при на Бразилия - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Валенсия – Бетис - МАХ Спорт 4

20.00 Футбол: Фамаликао – Порто - Ринг тв

20.00 НФЛ: Тампа Бей – Ню Инглънд - МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол: Ховентуд – Реал - Диема спорт

20.30 Футбол: Айнтрахт – Майнц - Нова спорт

21.00 Футбол: Панатинайкос – ПАОК - Диема спорт 2

21.30 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Интер – Лацио - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лион – ПСЖ - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Селта – Барселона - МАХ Спорт 4

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2

22.30 Футбол: Бенфика – Каза Пиа - Ринг тв

22.30 Баскетбол: НБА, Милуоки – Хюстън - Диема спорт

23.20 НФЛ: Сан Франциско – Лос Анджелис - МАХ Спорт 2

01.00 Баскетбол: НБА, Мемфис – Оклахома - Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ