Спортът по ТВ в неделя (9 ноември)

12.30 Футбол: Славия – Монтана - Диема спорт
13.00 Баскетбол: Ботев Враца – Локомотив (Пд) - МАХ Спорт 2
13.15 Футбол: Утрехт – Аякс - Ринг тв
13.30 Футбол: Аталанта – Сасуоло - МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол: Левски – ЦСКА, жени - БНТ 3
13.30 Баскетбол: Жирона – Барселона - Диема спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, финал - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Холщайн – Фортуна - Диема спорт 3
15.00 Футбол: ЦСКА 1948 – Черно море - Диема спорт
15.00 Футбол: Атлетик Б – Овиедо - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1
15.15 Мото GP: Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
15.50 Колокрос: Европейско първенство - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Болоня – Лацио - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Астън Вила – Борнемут Диема спорт 2
16.00 Футбол: Нотингам – Лийдс - Нова спорт
16.30 Футбол: Фрайбург – Санкт Паули Диема спорт 3
16.30 Мото 2: Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
17.15 Футбол: Райо Валекано – Реал - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Лудогорец – Арда Диема спорт
17.45 Футбол: Алкмаар – ПСВ Айндховен - Ринг тв
18.30 Футбол: Манчестър Сити – Ливърпул - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Щутгарт – Аугсбург Нова спорт
19.00 Футбол: Рома – Удинезе - МАХ Спорт 3
19.00 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1
19.00 Формула 1: Гран при на Бразилия - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Валенсия – Бетис - МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: Фамаликао – Порто - Ринг тв
20.00 НФЛ: Тампа Бей – Ню Инглънд - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: Ховентуд – Реал - Диема спорт
20.30 Футбол: Айнтрахт – Майнц - Нова спорт
21.00 Футбол: Панатинайкос – ПАОК - Диема спорт 2
21.30 Тенис: Мастърс в Торино - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Интер – Лацио - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лион – ПСЖ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: Селта – Барселона - МАХ Спорт 4
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
22.30 Футбол: Бенфика – Каза Пиа - Ринг тв
22.30 Баскетбол: НБА, Милуоки – Хюстън - Диема спорт
23.20 НФЛ: Сан Франциско – Лос Анджелис - МАХ Спорт 2
01.00 Баскетбол: НБА, Мемфис – Оклахома - Диема спорт 2
