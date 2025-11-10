Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шаби Алонсо: Всички знаем къде сме и какво искаме

Шаби Алонсо: Всички знаем къде сме и какво искаме

10 Ноември, 2025 06:45 471 0

  • шаби алонсо-
  • реал мадрид-
  • райо валекано-
  • ла лига-
  • футбол

Ноември е, има още много път, и трябва да поддържаме високи стандарти

Шаби Алонсо: Всички знаем къде сме и какво искаме - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо все още не е твърде притеснен, въпреки двете поредни издънки на неговия тим. "Белият балет" първо загуби от Ливърпул в Шампионската лига, а след това записа постно нулево реми с Райо Валекано в Ла Лига. Наставникът обаче не бърза да бие тревога, тъй като сезонът все още е в твърде ранен етап.

„Дали е криза? Знаем къде се намираме“, заяви Алонсо на пресконференцията си след мача. „Вярвам, че както в добрите, така и в лошите моменти, трябва да знаем как да намираме баланс.“

„След „Анфийлд“ искахме да изиграем по-добър мач днес. Винаги е трудно да наложим нашия стил на игра на „Вайекас“ и през второто полувреме можеше да се случи всичко. Не го отдавам на емоционални възходи и падения; ние сме много последователни в подготовката и манталитета си. В Ла Лига се играе мач за мач, а в неделя не успяхме да спечелим", допълни специалистът.

Въпреки разочароващия резултат, Алонсо знае, че сезонът няма да бъде спечелен или загубен заради едно равенство през ноември.

„Притеснява ме желанието да продължим да растем, да се подобряваме. Да правим позитивна и конструктивна самокритика. Всички знаем къде сме и какво искаме. Ноември е, има още много път, и трябва да поддържаме високи стандарти“, завърши испанецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ