Славия посреща Монтана в откриващия мач от Първа лига за деня

Славия и Монтана се изправят един срещу друг в среща от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ започва в 12:30 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов. Срещата може да гледате в ефира на Диема спорт.

След трудния старт на сезона „белите“ постепенно намериха своя ритъм и се изкачиха в средата на класирането. Тимът на столичани се намира в серия от шест поредни мача без загуба, а в последния кръг надви Септември София с 1:0 като гост. В момента Славия заема 11-о място с 15 точки и ще търси нов успех пред своя публика.

Гостите от Монтана имат 13 точки и се намират на 15-а позиция в класирането. Северозападният тим не е печелил вече шест поредни мача в първенството. Последният успех на отбора датира от 12 септември, когато Монтана победи Ботев Пловдив като гост. В предишния кръг тимът на Анатоли Нанков загуби с 1:3 от ЦСКА, а преди това направи равенство с Арда.

Монтана ще бъде без няколко ключови играчи в днешната среща. Емануел Екеле, Ибрахим Мухаммад и Важебах Сакор са контузени, а Соломон Джеймс е наказан.

Двата отбора се познават отлично от предишните си участия в efbet Лига и турнира за Sesame Купа на България. Последният официален сблъсък помежду им бе през октомври 2024 г., когато Славия елиминира Монтана от Купата. За първенството двата тима не са се срещали от 2021 година, а тогава столичани също излязоха победители.

Билети за мача се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов"