В момента на първия съдийски сигнал на мача Ливърпул-Манчестър Сити, Бернардо Силва влезе в историята, превръщайки се в третия играч на „гражданите“ с най-много мачове за клуба в Премиър лийг.

Капитанът на „небесносините“, който пристигна в Манчестър през 2017 г. от Монако, стъпи на терена за 277-и път с фланелката на Сити в английското първенство. Повече мачове имат само Давид Силва, който е с 309 участия, и Кевин Де Бройне, който е изиграл 285 мача в лигата.

Левичарят, възпитаник на Бенфика, изравни постижението на друг бивш играч на „орлите“, вратаря Едерсон. През тези повече от осем години той е отбелязал 43 гола и е направил 46 асистенции в първенството, като е натрупал завидна колекция от трофеи – шест титли от осем възможни – не е бил шампион на Англия само през сезони 2019/20 и 2024/25.