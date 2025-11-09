Новини
Кристиано Роналдо с остроумна закачка към Леброн Джеймс по време на интервю

9 Ноември, 2025 13:48 427 2

Сравненията между двамата ветерани не са от вчера

Кристиано Роналдо с остроумна закачка към Леброн Джеймс по време на интервю - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В света на спорта често ставаме свидетели на приятелски закачки между големите имена, а този път главните герои са футболната икона Кристиано Роналдо и баскетболната легенда Леброн Джеймс. По време на откровено интервю, португалският голмайстор не пропусна да се пошегува с американския си колега, докато обсъждаше темата за дълголетието в професионалния спорт.

„В различните спортове има впечатляващи примери за издръжливост и постоянство. Вземете например баскетбола – Леброн Джеймс. Ако не ме лъже паметта, сме връстници. Само че, аз май мога да се похваля с малко повече коса“, заяви с усмивка 40-годишният Роналдо, предизвиквайки вълна от смях сред присъстващите.

Тази лека шега не само подчертава доброто настроение на Кристиано, но и показва уважението му към другите спортни величия, които, подобно на него, продължават да впечатляват феновете по цял свят с изключителната си форма и отдаденост, въпреки напредващата възраст.

Сравненията между Роналдо и Джеймс не са от вчера – и двамата са символи на успеха, дисциплината и дълголетието в своите дисциплини.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аспарух

    2 2 Отговор
    Да , прави се на интересен ….. Иначе световното нищо не представлява ….. А Португалия стана европейски Без този нарцис ….. Имат шамс само без него …… Токсично иззпррражжнение !

    Коментиран от #2

    13:54 09.11.2025

  • 2 Жорко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аспарух":

    Еееее,ама то бълвоч до бълвоч,когато стигнеш и една стотна от неговото състояние,ще ти позволи е изслушване не тъпотиите ти.

    14:03 09.11.2025

Новини по спортове:
