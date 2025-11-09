Новини
Динамо Букурещ с впечатляващ триумф, Георги Миланов се включи след почивката

9 Ноември, 2025

Българският национал продължава да търси своето място сред титулярите на амбициозния столичен клуб

Динамо Букурещ с впечатляващ триумф, Георги Миланов се включи след почивката - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Динамо Букурещ разгроми Миеркуря Чук с категоричното 4:0 в среща от 16-ия кръг на румънската Суперлига. Българският полузащитник Георги Миланов започна двубоя на резервната скамейка и се появи на терена едва в 72-рата минута, когато резултатът вече бе решен.

Още в първата част домакините взеха инициативата, а Мамаду Карамоко откри резултата от дузпа в 19-ата минута, давайки тон за убедителното представяне на своя тим.

След почивката Динамо не намали темпото – Карамоко удвои аванса в 50-ата минута, а десет минути по-късно Александру Муси също се разписа, превръщайки победата в истински празник за феновете на стадиона. В 83-ата минута Алберто Соро оформи крайното 4:0, с което Динамо затвърди доминацията си и се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 30 точки. Гостите от Миеркуря Чук останаха на 14-та позиция с едва 13 точки, като поражението им донесе допълнителни главоболия в битката за оцеляване.


