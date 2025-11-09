Кюстендилеца с вдъхновяващо послание след победата на ЦСКА над Левски

Вълнуващи емоции завладяха феновете на ЦСКА след минималния, но изключително ценен успех с 1:0 над вечния съперник Левски. Лидерът на "червената" агитка Иван Велчев, по-известен като "Кюстендилеца", не скри гордостта и възторга си от представянето на любимия отбор.

В социалните мрежи Велчев отправи сърдечно послание към футболистите, като написа: „Благодаря ви, момчета, че се сбихте за емблемата!“.

Думите му бързо обиколиха интернет пространството и предизвикаха бурни реакции сред привържениците на армейците.

Припомняме, че само ден преди дербито Кюстендилеца изнесе пламенна и мотивираща реч пред играчите на ЦСКА по време на тренировката в Панчарево. С вдъхновяващите си думи той успя да вдигне духа в съблекалнята и да даде допълнителен тласък на отбора преди решаващия сблъсък.