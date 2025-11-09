Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кюстендилеца с вдъхновяващо послание след победата на ЦСКА над Левски

Кюстендилеца с вдъхновяващо послание след победата на ЦСКА над Левски

9 Ноември, 2025 15:47 346 1

  • цска-
  • кюстендилеца-
  • иван велчев-
  • победа-
  • левски-
  • дерби-
  • агитка-
  • фенове-
  • футбол-
  • вдъхновение

Триумфът на "червените" в дербито донесе голяма радост на феновете

Кюстендилеца с вдъхновяващо послание след победата на ЦСКА над Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи емоции завладяха феновете на ЦСКА след минималния, но изключително ценен успех с 1:0 над вечния съперник Левски. Лидерът на "червената" агитка Иван Велчев, по-известен като "Кюстендилеца", не скри гордостта и възторга си от представянето на любимия отбор.

В социалните мрежи Велчев отправи сърдечно послание към футболистите, като написа: „Благодаря ви, момчета, че се сбихте за емблемата!“.

Думите му бързо обиколиха интернет пространството и предизвикаха бурни реакции сред привържениците на армейците.

Припомняме, че само ден преди дербито Кюстендилеца изнесе пламенна и мотивираща реч пред играчите на ЦСКА по време на тренировката в Панчарево. С вдъхновяващите си думи той успя да вдигне духа в съблекалнята и да даде допълнителен тласък на отбора преди решаващия сблъсък.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Агитките продават дрога... и всеки го знае. Това е дрогата на полицията и когато ги хванат са специални поставени лице и ги пускат... Ако МВР се закрие, над 80% от престъпленията в държавата ще изчезнат.

    15:49 09.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ