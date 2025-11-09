Нотингам триумфира с обрат срещу Лийдс, Илия Груев остана на резервната скамейка

Нотингам Форест надделя над Лийдс Юнайтед с категоричното 3:1 в среща от 11-ия кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев-младши проследи двубоя от резервната скамейка и не получи възможност да се включи в играта за гостите.

Сблъсъкът започна ударно за Лийдс, които откриха резултата още в 13-ата минута чрез германския нападател Лукас Нмеча. Радостта на "белите" обаче бе краткотрайна – само две минути по-късно Ибрахим Сангаре възстанови равенството, връщайки интригата на терена.

След почивката Нотингам демонстрира характер и воля за победа. В 68-ата минута Морган Гибс-Уайт изведе "червените" напред с прецизен удар, а в самия край на срещата, в 90-ата минута, Елиът Андерсън бе безпогрешен от бялата точка и оформи крайното 3:1.

Този успех е едва втори за Нотингам през настоящия сезон и тимът остава на 19-о място във временното класиране. Лийдс, от своя страна, инкасира шеста загуба и втора поредна в шампионата, което ги оставя на 16-а позиция.