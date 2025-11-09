Новини
Дженоа и Фиорентина си поделиха точките

9 Ноември, 2025 19:04 286 0

Двата тима завършиха 2:2

Дженоа и Фиорентина си поделиха точките - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мачът между Дженоа и Фиорентина завърши без победител, след като двата тима си размениха по два гола в среща от 11-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят, изпълнен с обрати и напрежение до последния съдийски сигнал, донесе по една точка на съперниците, които продължават да търсят изход от трудния си старт на сезона.

Още в 15-ата минута домакините от Дженоа дадоха тон на головото шоу, когато Лео Йостигард се разписа и изведе своя тим напред. Радостта на "грифоните" обаче не трая дълго – само пет минути по-късно Фиорентина получи право да изпълни дузпа, а Алберт Гудмундсон хладнокръвно реализира за 1:1. Това бе и първи мач за новия наставник на "виолетовите" Паоло Ваноли, който дебютира начело на тима.

В началото на второто полувреме Дженоа имаше златна възможност отново да излезе напред, но Лоренцо Коломбо пропусна дузпа в 50-ата минута, оставяйки резултата непроменен. Само седем минути по-късно гостите от Флоренция обърнаха развоя на срещата – Роберто Пиколи се възползва от неразбирателство в защитата и вкара за 2:1. Драмата обаче не приключи дотук. В 60-ата минута Лоренцо Коломбо се реваншира за пропуска си и оформи крайното 2:2, с което двата отбора си поделиха точките.

След този равностоен двубой Дженоа записва четвърто равенство през сезона и заема 18-ата позиция в класирането. Фиорентина, от своя страна, остава без победа от началото на кампанията и се намира на последното, 20-о място в Серия А.


