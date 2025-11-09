Абърдийн и Митов измъкнаха точка срещу Мъдъруел

Абърдийн, с българския национал Димитър Митов под рамката, успя да спре устрема на амбициозния Мъдъруел, завършвайки 1:1 в напрегнат двубой от 12-ия кръг на шотландската Премиършип.

Двата тима излязоха на терена с ясната цел да вземат трите точки, но първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и здрави единоборства, без попадения и с малко чисти положения пред двете врати.

Митов демонстрира стабилност и самочувствие, като не позволи на гостите да го изненадат.

След почивката обаче страстите се разгорещиха. В 61-ата минута шведският нападател Йеспер Карлсон изведе Абърдийн напред с прецизен удар, който взриви трибуните. Радостта на домакините обаче трая само три минути – в 64-ата минута Илайджа Хенри Джъст се възползва от разбъркване в наказателното поле и изравни резултата, въпреки отчаяния плонж на Митов. До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но защитите устояха на натиска.

С това равенство Абърдийн записва второ реми за сезона и заема осмата позиция в класирането, докато Мъдъруел прекъсва серията си от две поредни победи, но вече има шест равенства и се изкачва на шесто място.