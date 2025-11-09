Новини
Райо Валекано и Реал Мадрид не излъчиха победител

9 Ноември, 2025 19:27 493 0

Скучно равенство между двата тима

Райо Валекано и Реал Мадрид не излъчиха победител - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Райо Валекано и Реал Мадрид премериха сили в двубой от 12-ия кръг на Ла Лига. За съжаление, феновете на красивата игра останаха разочаровани – срещата завърши при нулево равенство, а головите положения бяха истинска рядкост.

През първата част домакините от Райо Валекано демонстрираха амбиция. Раул Асенсио се изстреля над защитата и засече топката с глава, но тя профуча опасно близо до гредата на Тибо Куртоа. Реал Мадрид отговори мигновено – Винисиус Жуниор се възползва от разбъркване в наказателното поле и нанесе удар към долния десен ъгъл, но вратарят Батая показа отличен рефлекс и опази мрежата си суха.

След почивката темпото спадна, а двата отбора заложиха на предпазлива игра. Райо Валекано опита да изненада "белия балет" чрез Алваро Гарсия и Хорхе де Фрутос, но техните удари не намериха целта. Реал Мадрид, макар и с повече притежание на топката, не успя да пробие добре организираната защита на домакините.

В крайна сметка, скучният спектакъл не промени особено подреждането в таблицата. Реал Мадрид продължава да води убедително с 31 точки, докато Райо Валекано заема 12-ата позиция с 15 пункта.



Standings provided by Sofascore


