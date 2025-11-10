Треньорът на Барселона: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана доволен след успеха с 4:2 над Селта на "Балаидос". Според него тази победа е много важна, защото идва точно преди паузата в първенството заради мачовете на националните отбори. Въпреки това той призна, че има и някои забележки към играчите си.

„Направихме добър мач, а през втората част се защитавахме по-добре. Футболът винаги е такъв. Няма значение какво си направил преди. Второто полувреме ни дава увереност за следващите мачове. Гледаме само себе си. Днес пресирахме добре и съм доволен от отбора. Ние се фокусираме върху себе си. Отново пресирахме добре и затова съм много щастлив. Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата за националните отбори“, заяви Флик.

Той коментира и представянето на нападателя Роберт Левандовски, който бе над всички в този мач и отбеляза хеттрик.

„Твърде рано е да се каже. След контузията видях един различен, позитивен Левандовски, който се завърна по-рано от очакваното. Много е добре за неговата увереност, че вкара три гола. Той беше много важен за нас през миналия сезон“, допълни специалистът.

Той също така сподели мнението си за изгонването на Френки де Йонг.

„Той направи страхотен мач, контролираше играта. Много е важен за нас. Играе на невероятно ниво. Не е добре, че ще пропусне следващия мач; ще трябва да се справим с това. Ще видим дали Педри ще може да се завърне.

Важно е да се казват някои неща, но аз няма да го направя. Има твърде много шум около нас. Надяваме се контузените да се завърнат. Подобрихме се и сме на прав път. Ще анализираме днешния мач, защото не всичко беше перфектно“, завърши германецът.