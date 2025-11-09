Барселона на прага на треньорска рокада: Хавиер Паскуал изпъква като водещ кандидат

Барселона е на път да предприеме сериозни промени в баскетболния си отбор, като испанският тактик Хавиер Паскуал се очертава като основен претендент за поста старши треньор. Информацията идва от авторитетния баскетболен анализатор Матео Адреани, който разкри в социалните мрежи, че Паскуал е приоритетен избор за ръководството на каталунския гранд.

Според източници, близки до клуба, Паскуал вече е поставил конкретни условия пред управата, настоявайки за структурни промени в организацията на отбора. Въпреки това, окончателното решение все още не е взето, а преговорите продължават с пълна сила.

В момента начело на Барселона стои Хоан Пенярой, но резултатите на тима далеч не са впечатляващи. Каталунците заемат деветата позиция в Евролигата, след като записаха пет победи, а в испанското първенство балансът им е още по-неубедителен – четири поражения от шест изиграни срещи.

Очаква се в близките дни да стане ясно дали Паскуал ще поеме кормилото на Барса и ще успее да върне отбора на победния път.