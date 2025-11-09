Манчестър Сити с убедителна победа над Ливърпул на "Етихад"

"Гражданите" от Манчестър Сити надиграха категорично Ливърпул с 3:0 в дербито от 11-ия кръг на английската Висша лига.

Още в началото на срещата домакините получиха златна възможност да открият резултата. В 13-ата минута съдията посочи бялата точка, но стражът на "червените" Гиорги Мамардашвили показа хладнокръвие и спаси удара на Ерлинг Холанд, запазвайки интригата жива. Норвежкият голмайстор обаче не се отказа и само 16 минути по-късно се реваншира на феновете си. В 29-ата минута Холанд се разписа след прецизен пас от Матеуш Нунеш, с което изведе Сити напред в резултата. Ливърпул опита да върне интригата чрез Върджил ван Дайк, който прати топката в мрежата след корнер в 38-ата минута, но радостта на гостите бе кратка – попадението бе отменено заради засада. В самия край на първото полувреме Нико удвои преднината на домакините, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката в мрежата в третата минута на добавеното време.

След почивката Манчестър Сити продължи да диктува темпото. В 63-ата минута Джереми Доку оформи крайния резултат 3:0, след като реализира след отлична асистенция на Нико О'Райли.

С този успех възпитаниците на Пеп Гуардиола записаха седма победа за сезона и се доближиха само на четири точки от върха, заемайки втората позиция във временното класиране, непосредствено зад Арсенал. За Ливърпул поражението е пето от началото на кампанията, а негативната серия продължава – "червените" са с четири загуби в последните си четири шампионатни мача и се намират на осмо място в таблицата.







