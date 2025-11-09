Ландо Норис триумфира в Бразилия и затвърди лидерството си във Формула 1

Вълнуващ обрат беляза Гран при на Бразилия, където

Ландо Норис демонстрира безупречна форма и завоюва победата в Гран при на Бразилия, с която затвърди амбициите си за световната титла във Формула 1. Британският ас на МакЛарън стартира от първа позиция и, въпреки ожесточената конкуренция, не изпусна лидерството до финалната линия на 21-ия кръг от шампионата.

Състезанието на пистата „Интерлагос“ предложи истински спектакъл за феновете на моторните спортове. Кими Антонели от Мерцедес се опита да оспори темпото на Норис, но в крайна сметка финишира втори, изоставайки с 10.388 секунди.

Оскар Пиастри, съотборникът на Норис, също бе сред претендентите, но не успя да се намеси в битката за челните места.

Истинската сензация обаче поднесе четирикратният световен шампион Макс Ферстапен. Пилотът на Ред Бул стартира от 19-а позиция, но с изключителна стратегия и три спирания в бокса, успя да се пребори за третото място. Холандецът завърши само на 10.750 секунди зад победителя, доказвайки за пореден път класата и борбения си дух.

Така Ландо Норис вече гледа уверено към шампионската корона.