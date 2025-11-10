Гуардиола разкри кой е бил най-важният сезон в кариерата му

Мениджърът на Манчестър Сити – Пеп Гуардиола, постигна изключително постижение в кариерата си. Вчера испанецът записа своя мач номер 1000 в кариерата си на треньор.

Това се случи в дербито с Ливърпул, което „гражданите“ спечелиха по безапелационен начин на „Етихад“ с 3:0.

След мача специалистът разкри, кой е бил най-важният му сезон в изключителната му треньорска кариера.

„Мисля, че моят период във втория отбор на Барселона бе основата на много неща. Именно там осъзнах, че мога да се справя и научих много неща. Никога няма да забравя момчетата в този първи сезон. За мен е много специален момент да запиша своя мач номер 1000 пред моето семейство и особено срещу Ливърпул. Изпитвам огромен респект към този клуб“, сподели Гуардиола.