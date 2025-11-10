Новини
Аржентина без ключови играчи на Атлетико Мадрид заради ваксинационни изисквания преди мача с Ангола

10 Ноември, 2025 18:08 339 0

Лисандро Мартинес ще се включи в тренировките, но няма да вземе участие в срещата

Аржентина без ключови играчи на Атлетико Мадрид заради ваксинационни изисквания преди мача с Ангола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващи новини в лагера на аржентинския национален отбор по футбол само дни преди приятелската среща с Ангола. Селекционерът Лионел Скалони ще трябва да се справя без трима важни футболисти от Атлетико Мадрид – Хулиан Алварес, Джулиано Симеоне и Науел Молина, които отпадат от състава поради административни пречки, свързани с ваксинация.

Според официално съобщение на Аржентинската футболна асоциация, триото не е успяло да премине навреме задължителните медицински процедури за поставяне на ваксина срещу жълта треска – изискване за влизане на територията на Ангола.

Това неочаквано развитие принуди треньорския щаб да направи спешни промени в състава. Към отсъстващите се присъединява и полузащитникът на Челси Енцо Фернандес, който ще пропусне двубоя поради подуване на коляното.

За да запълни празнините, Скалони повика Кевин Мак Алистър от белгийския Роял Юнион СЖ, както и защитника на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес.

Въпреки че Мартинес ще се включи в тренировките, той няма да вземе участие в срещата заради скорошна травма.

Дългоочакваният приятелски мач между Ангола и Аржентина ще се проведе този петък в Луанда – столицата на африканската държава. Двубоят е част от тържествата по случай 50-годишнината от обявяването на независимостта на Ангола, което придава допълнителна символика и значимост на събитието.


