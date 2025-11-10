Новини
Тейлър Фриц започна с летящ старт на Финалите на ATP в Торино

10 Ноември, 2025 22:04 462 0

Американецът победи Лоренцо Музети

Тейлър Фриц започна с летящ старт на Финалите на ATP в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският тенисист Тейлър Фриц даде силна заявка за успех на Финалния турнир на ATP в Торино, след като постигна категорична победа в първия си двубой от група "А". Шестият поставен в схемата Фриц надделя над италианеца Лоренцо Музети с резултат 6:3, 6:4, като демонстрира стабилна игра и хладнокръвие на корта.

Срещата продължи 1 час и 43 минути, а американецът не остави съмнения в превъзходството си.

Музети се включи в надпреварата в последния момент, след като Новак Джокович – рекордьорът с 24 титли от Големия шлем – се отказа от участие.

Това бе шести сблъсък между Фриц и Музети на професионално ниво, като американецът вече води с 3:2 победи.

В същата група "А" се състезават още Карлос Алкарас от Испания и австралийският талант Алекс де Минор.


