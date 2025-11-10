Новини
Димитър Кузманов приключи участието си в Кобе след поражение от фаворита Чун Хсин Цен

10 Ноември, 2025 22:23 364 0

Той не успя да преодолее първия кръг

Димитър Кузманов приключи участието си в Кобе след поражение от фаворита Чун Хсин Цен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Димитър Кузманов не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир от сериите „Чалънджър“ в японския град Кобе. Пловдивчанинът се изправи срещу топ поставения в схемата Чун Хсин Цен от Тайпе, но след 76 минути оспорвана битка напусна надпреварата с резултат 4:6, 1:6.

Още в началото на срещата 32-годишният Кузманов бе пробит, което даде психологическо предимство на съперника му. В осмия гейм българинът имаше шанс да върне пробива, но пропусна две възможности за рибрейк. Въпреки че показа характер и спаси два сетбола в следващия гейм, Цен затвори първия сет в своя полза. Във втората част азиатският тенисист демонстрира класата си, като бързо поведе с 4:0 и не остави шансове на Кузманов да се върне в мача.

В крайна сметка българинът трябваше да се примири с ранно отпадане от турнира.

Статистиката показва, че Кузманов реализира 61% първи сервис и спечели 63% от точките при него. Той отбеляза три аса, но допусна и четири двойни грешки, което се оказа решаващо в ключовите моменти на срещата.


