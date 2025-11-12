Новини
Григор Димитров и Ейса се показаха доста разсъблечени от екзотично място (СНИМКИ)

12 Ноември, 2025 11:28 690 6

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси

Преди дни двамата се показаха от Националния парк „Ринко де ла Виеха“, а сега гостуват в курорта Некаюй на полуостров Папагайо

Григор Димитров и Ейса се показаха доста разсъблечени от екзотично място (СНИМКИ) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров и неговата половинка Ейса Гонсалес зарадваха своите последователи в социалните мрежи с горещи снимки от ваканцията си в Коста Рика.

Преди дни двамата се показаха от Националния парк „Ринко де ла Виеха“, а сега гостуват в курорта Некаюй на полуостров Папагайо.

A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov)

На кадрите се вижда, че двамата влюбени се наслаждават на почивката си, споделяйки снимки от екзотични гледки, като прави впечатление, че са разсъблечени.

В същото време Григор не забравя и ангажиментите си в тениса и излиза на корта.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юлия

    2 1 Отговор
    Млади, здрави, красиви, влюбени и щастливи!!!

    Коментиран от #2

    11:36 12.11.2025

  • 2 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Юлия":

    Жигули

    11:37 12.11.2025

  • 3 За менекен става

    5 0 Отговор
    За тенис - вече НЕ

    11:38 12.11.2025

  • 4 Браво

    2 1 Отговор
    Гришо! Разпукай и смокинята да бликне сока!

    Коментиран от #6

    11:38 12.11.2025

  • 5 баба

    1 0 Отговор
    Нашето момче стана мъж. Хвана си красиво, младо гадже. Не може цял живот какички да му плащат сметките.

    11:41 12.11.2025

  • 6 Какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Т ъ пъ нар си?

    11:49 12.11.2025

