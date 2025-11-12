Григор Димитров и Ейса се показаха доста разсъблечени от екзотично място (СНИМКИ)

Григор Димитров и неговата половинка Ейса Гонсалес зарадваха своите последователи в социалните мрежи с горещи снимки от ваканцията си в Коста Рика.
Преди дни двамата се показаха от Националния парк „Ринко де ла Виеха“, а сега гостуват в курорта Некаюй на полуостров Папагайо.
На кадрите се вижда, че двамата влюбени се наслаждават на почивката си, споделяйки снимки от екзотични гледки, като прави впечатление, че са разсъблечени.
В същото време Григор не забравя и ангажиментите си в тениса и излиза на корта.
