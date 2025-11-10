Джанлоренцо Бленджини: „Когато поех България, всички ме смятаха за луд“

Селекционерът на България - Джанлоренцо Бленджини и звездния посрещач на Веро Волей (Монца) - Мартин Атанасов гостуваха на популярното италианско токшоу „After Hours – La SuperLega di notte“. Двамата разкриха пред зрителите как българският волейболен тим се превърна от отбор с неясни перспективи в истински световен претендент.

„Когато поех националния отбор на България, мнозина ме нарекоха луд“, сподели с усмивка Бленджини.

„Но мен ме вдъхнови възможността да изградя нещо от самото начало. Не търсех готова схема, а исках да създам екип с дух, амбиция и обща цел.“

Само две години по-късно резултатите са повече от впечатляващи – България се изкачи от 20-о място до топ 10 в световната ранглиста и завоюва сребърен медал на световното първенство във Филипините. Този успех върна надеждата и гордостта на българските фенове, които отново изпълниха залите с ентусиазъм.

„Никога няма да забравя посрещането – улиците бяха пълни с хора, които плачеха от щастие. Това е по-ценно от всеки трофей“, разказа развълнувано италианският треньор.

„Тези момчета са истински герои – работливи, скромни и отдадени на каузата.“

Бленджини подчерта, че успехът не се дължи само на талант, а и на желязна дисциплина и постоянен стремеж към развитие: „Не срещнах нито един играч, който да не иска да се усъвършенства. Всички работят неуморно – както върху защитата, така и в трудните моменти. Те вече търсят онази изтънченост, за която Любо Ганев казва, че идва с опита. Именно това мислене е ключът към бъдещите победи.“

Треньорът не пропусна да отбележи и значението на самообладанието в решаващите мигове: „Големите финали не се печелят само с емоция, а с хладнокръвие. Когато обърнахме САЩ от 0:2, запазихме спокойствие – и това беше моментът, в който разбрах, че този отбор е готов да покори върха.“

Българският волейбол вече гледа смело напред, а под ръководството на Бленджини националите се превърнаха в символ на ново начало, вдъхновение и непоколебим дух.