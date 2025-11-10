Новини
Джанлоренцо Бленджини: „Когато поех България, всички ме смятаха за луд“

10 Ноември, 2025 22:44 541 1

Под негово ръководство националният ни тим завоюва сребърен медал на Световното първенство по волейбол

Джанлоренцо Бленджини: „Когато поех България, всички ме смятаха за луд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България - Джанлоренцо Бленджини и звездния посрещач на Веро Волей (Монца) - Мартин Атанасов гостуваха на популярното италианско токшоу „After Hours – La SuperLega di notte“. Двамата разкриха пред зрителите как българският волейболен тим се превърна от отбор с неясни перспективи в истински световен претендент.

„Когато поех националния отбор на България, мнозина ме нарекоха луд“, сподели с усмивка Бленджини.

„Но мен ме вдъхнови възможността да изградя нещо от самото начало. Не търсех готова схема, а исках да създам екип с дух, амбиция и обща цел.“

Само две години по-късно резултатите са повече от впечатляващи – България се изкачи от 20-о място до топ 10 в световната ранглиста и завоюва сребърен медал на световното първенство във Филипините. Този успех върна надеждата и гордостта на българските фенове, които отново изпълниха залите с ентусиазъм.

„Никога няма да забравя посрещането – улиците бяха пълни с хора, които плачеха от щастие. Това е по-ценно от всеки трофей“, разказа развълнувано италианският треньор.

„Тези момчета са истински герои – работливи, скромни и отдадени на каузата.“

Бленджини подчерта, че успехът не се дължи само на талант, а и на желязна дисциплина и постоянен стремеж към развитие: „Не срещнах нито един играч, който да не иска да се усъвършенства. Всички работят неуморно – както върху защитата, така и в трудните моменти. Те вече търсят онази изтънченост, за която Любо Ганев казва, че идва с опита. Именно това мислене е ключът към бъдещите победи.“

Треньорът не пропусна да отбележи и значението на самообладанието в решаващите мигове: „Големите финали не се печелят само с емоция, а с хладнокръвие. Когато обърнахме САЩ от 0:2, запазихме спокойствие – и това беше моментът, в който разбрах, че този отбор е готов да покори върха.“

Българският волейбол вече гледа смело напред, а под ръководството на Бленджини националите се превърнаха в символ на ново начало, вдъхновение и непоколебим дух.


  • 1 Милен

    1 0 Отговор
    Формулата на успеха: треньор който знае как да го постигне + играчи необременени от необосновани изисквания. Дано играчите и треньора успеят да се абстрахират от очакванията които имаме към тях, за да продължат да ни радват, защото ако се подведат към общата емоция бързо ще се сринат от негативните коментари при първите негативни резултати, които рано или късно ще дойдат.

    23:09 10.11.2025

