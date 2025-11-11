Спортът по ТВ във вторник (11 ноември)

12:30 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1
14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1
15:00 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1
16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1
18:00 Баскетбол: Дубай – Цървена звезда - МАХ Спорт 2
19:00 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1
19:45 Баскетбол: Фенербахче – Макаби ТА - МАХ Спорт 3
21:30 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1
21:30 Баскетбол: Валенсия – Реал М - МАХ Спорт 2
21:30 Баскетбол: Партизан – Монако - МАХ Спорт 4
