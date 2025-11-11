Новини
Спортът по ТВ във вторник (11 ноември)

11 Ноември, 2025

Без футбол по телевизията днес

12:30 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1

15:00 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1

16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1

18:00 Баскетбол: Дубай – Цървена звезда - МАХ Спорт 2

19:00 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1

19:45 Баскетбол: Фенербахче – Макаби ТА - МАХ Спорт 3

21:30 Тенис: ATP финали в Торино - МАХ Спорт 1

21:30 Баскетбол: Валенсия – Реал М - МАХ Спорт 2

21:30 Баскетбол: Партизан – Монако - МАХ Спорт 4


