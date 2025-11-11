Новини
Христо Арангелов и Мариян Христов напускат Пирин Благоевград

11 Ноември, 2025 12:27 268 0

Вълна от промени в клуба

Христо Арангелов и Мариян Христов напускат Пирин Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от промени във футболен клуб Пирин, след като стана ясно, че наставниците Христо Арангелов и Мариян Христов се разделят с отбора. Новината бе официално потвърдена от ръководството на клуба, което подчерта, че решението е взето след задълбочен анализ на текущото състояние и представянето на тима.

Двете страни са стигнали до общо съгласие, като са демонстрирали професионализъм и взаимно уважение по време на преговорите.

Според изявлението на клуба, раздялата е продиктувана от стремежа към по-добро бъдеще и развитие на отбора от Благоевград.

"ПФК Пирин изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени.

До края на есенния дял от първенството Пирин ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьор Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти.

Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства", се казва в изявление от клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

