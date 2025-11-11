Левски ще проведе зимния си лагер в Белек

С настъпването на новата година футболният клуб Левски отново ще стегне куфарите за традиционната си зимна подготовка в Турция. „Сините“ остават верни на изпитаната формула и ще се отправят към слънчевия Белек, където ще прекарат три седмици, за да се подготвят за предстоящите футболни битки.

Тимът ще отпътува на 6 януари, а за база на тренировъчния лагер отново е избран луксозният хотел „KAYA PALAZZO“. Именно там Левски се подготвяше и през миналата зима, което подсказва, че условията напълно удовлетворяват изискванията на клуба.

Все още не са оповестени имената на съперниците, срещу които Левски ще премери сили в контролни срещи по време на престоя си в Турция. Очаква се в близките седмици да бъдат обявени детайли около приятелските мачове, които ще дадат възможност на треньорския щаб да тества формата на отбора.

През последните години Белек се превърна в предпочитана дестинация за зимна подготовка на столичния гранд. Единственото изключение бе през януари 2024 г., когато Левски избра екзотичния Дубай за своя лагер. Сега обаче клубът се връща към изпитаната турска класика, залагайки на познатите терени и отличните условия за тренировки.