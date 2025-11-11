Новини
Левски ще проведе зимния си лагер в Белек

11 Ноември, 2025 12:44

"Сините" ще се подготвят на добре познато място

Левски ще проведе зимния си лагер в Белек - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С настъпването на новата година футболният клуб Левски отново ще стегне куфарите за традиционната си зимна подготовка в Турция. „Сините“ остават верни на изпитаната формула и ще се отправят към слънчевия Белек, където ще прекарат три седмици, за да се подготвят за предстоящите футболни битки.

Тимът ще отпътува на 6 януари, а за база на тренировъчния лагер отново е избран луксозният хотел „KAYA PALAZZO“. Именно там Левски се подготвяше и през миналата зима, което подсказва, че условията напълно удовлетворяват изискванията на клуба.

Все още не са оповестени имената на съперниците, срещу които Левски ще премери сили в контролни срещи по време на престоя си в Турция. Очаква се в близките седмици да бъдат обявени детайли около приятелските мачове, които ще дадат възможност на треньорския щаб да тества формата на отбора.

През последните години Белек се превърна в предпочитана дестинация за зимна подготовка на столичния гранд. Единственото изключение бе през януари 2024 г., когато Левски избра екзотичния Дубай за своя лагер. Сега обаче клубът се връща към изпитаната турска класика, залагайки на познатите терени и отличните условия за тренировки.


  • 1 СинСеляк

    1 1 Отговор
    оставка бе смешник !!!

    13:06 11.11.2025

  • 2 Доктора

    0 0 Отговор
    Как лесно и хубаво, даже прекрасно някак си, се перат пари в Турция. Да са живи и здрави Таки, Черепа и Бойко, та Левски да има пари, а мажоритарния собственик-да играе любимия си комар.

    14:07 11.11.2025

