Левски и ЦСКА с глоби след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Левски и ЦСКА бяха глобени общо с 6 600 лева за поведението на привържениците им в мача между двата отбора от 15-ия кръг на efbet Лига, съобщава Дисциплинарната комисия. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" бе изигран в събота и завърши с победа с 1:0 за "червените".

ЦСКА трябва да плати по-голямата сума - 4 300 лв, след като факли и димки в Сектор "Г" прекъсваха на два пъти срещата през второто полувреме. Феновете на Левски също използваха пиротехника, но посоката на вятъра изкара дима зад Сектор "Б". Така "сините" са глобени само заради факли и нецензурни скандирания - 2 300 лв, за което ще плащат и "червените".

Наказани след мача са двама футболисти. Нападателят Марин Петков получи пети жълт картон от началото на сезона и няма да играе в 16-ия кръг срещу Монтана. Пастор пък бе изгонен от игра в добавеното време и ще пропусне мача на ЦСКА срещу Ботев Пловдив.