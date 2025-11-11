Ливърпул настоява за обяснение от съдийската комисия след спорен отменен гол срещу Манчестър Сити

Ливърпул отправи официално запитване към ръководителя на съдиите в Англия Хауърд Уеб, след като гол на Върджил ван Дайк бе анулиран по време на дербито с Манчестър Сити, съобщава "Ню Йорк Таймс". Мърсисайдци изразиха сериозно недоволство от решението, което според тях е било взето на базата на субективна преценка, а не на ясни правила.

В първата част на срещата, при резултат 1:0 за "гражданите", нидерландският бранител Ван Дайк прати топката във вратата с глава, но радостта на гостите бе кратка – попадението бе отменено заради засада на Анди Робъртсън. От Ливърпул обаче са категорични, че шотландският защитник не е повлиял на действията на вратаря Джанлуиджи Донарума, въпреки тълкуването на PGMOL, че Робъртсън е извършил "очевидно действие" пред стража.

След щателен преглед на всички налични видеозаписи от различни ъгли, ръководството на Ливърпул отхвърля твърдението, че Донарума е бил затруднен от присъствието на Робъртсън. Клубът подчертава, че правилата са еднозначни и не са били изпълнени условията за отмяна на гола.

Още по-голямо възмущение предизвика фактът, че ВАР-реферът Майкъл Оливър не препоръча на главния съдия Крис Кавана да прегледа ситуацията на монитора. Според Ливърпул, това е в разрез с обичайните процедури и е можело да доведе до различен изход на двубоя.