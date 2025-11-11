Гуардиола създава ново чудовище

Каква неделна вечер! За спомен на Манчестър Сити. И за забрава на Ливърпул. Домакинските фенове изпълниха трибуните с огромни знамена, за да посрещнат отбора си и Пеп Гуардиола, който отбеляза своя мач №1000 като треньор. Празникът беше пълен. А представянето на небесносините извънземно. Припомнихме си най-добрия Сити от златните времена.

Съвършен мач срещу неузнаваем съперник. След като победи Астън Вила и Реал Мадрид, Ливърпул бе напълно надигран на „Етихад“. Особено когато Докю решаваше да тръгне по левия фланг. Халанд и Нико Гонсалес също се разписаха, но белгиецът бе най-отличаващият се.

Сити изяде Ливърпул. Започна с интензивност, затваряйки съперника в собственото му поле. Хората на Арне Слот почти не докоснаха топката. Гражданите играеха, както си искат. Позволиха си дори да намалят темпото към края на полувремето – до момента, в който Ван Дайк стресна небесносините с попадение за 1:1, което обаче бе отменено. Последва нов рецитал на Сити и в края на първата част резултатът вече бе 2:0. Ливърпул не намери отговор. Вместо това гражданите удариха за трети път. Колко плашещ и стряскащ за опонентите изглеждаше отборът на Гуардиола в този двубой. Сякаш Пеп създава ново чудовище, което да вилнее по английските терен.

Шави Ерас/AS