Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола създава ново чудовище

Гуардиола създава ново чудовище

11 Ноември, 2025 15:15 786 3

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • джозеп гуардиола

Припомнихме си най-добрия Сити от златните времена

Гуардиола създава ново чудовище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Каква неделна вечер! За спомен на Манчестър Сити. И за забрава на Ливърпул. Домакинските фенове изпълниха трибуните с огромни знамена, за да посрещнат отбора си и Пеп Гуардиола, който отбеляза своя мач №1000 като треньор. Празникът беше пълен. А представянето на небесносините извънземно. Припомнихме си най-добрия Сити от златните времена.

Съвършен мач срещу неузнаваем съперник. След като победи Астън Вила и Реал Мадрид, Ливърпул бе напълно надигран на „Етихад“. Особено когато Докю решаваше да тръгне по левия фланг. Халанд и Нико Гонсалес също се разписаха, но белгиецът бе най-отличаващият се.

Сити изяде Ливърпул. Започна с интензивност, затваряйки съперника в собственото му поле. Хората на Арне Слот почти не докоснаха топката. Гражданите играеха, както си искат. Позволиха си дори да намалят темпото към края на полувремето – до момента, в който Ван Дайк стресна небесносините с попадение за 1:1, което обаче бе отменено. Последва нов рецитал на Сити и в края на първата част резултатът вече бе 2:0. Ливърпул не намери отговор. Вместо това гражданите удариха за трети път. Колко плашещ и стряскащ за опонентите изглеждаше отборът на Гуардиола в този двубой. Сякаш Пеп създава ново чудовище, което да вилнее по английските терен.

Шави Ерас/AS


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко

    2 1 Отговор
    Над всички бе белгиецът Жереми Доку- най-добрият футболист в света в момента. Аз гледам футбол от половин век, такъв футболист не съм виждал ! Който не е гледал мача, да си пусне запис от него, специално да види Доку, освен отличната игра на Сити.

    15:40 11.11.2025

  • 2 Гран плас

    1 0 Отговор
    Този Доку е на 23 години, а как играе! Юноша на Андерлехт.Той е новият Пеле. Ливърпул си получи заслуженото-слаб отбор, слаб треньор, скучен футбол, можеше да паднат с още.

    15:50 11.11.2025

  • 3 Симо

    0 0 Отговор
    Трябваше да им направят петица!

    15:52 11.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ