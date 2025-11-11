Новини
Калоян Божков: Адаптирах се бързо към хърватския футбол (ВИДЕО)

11 Ноември, 2025 18:28

Само преди дни той попадна в авторитетната класация "Next Generation 2025" на британския вестник The Guardian, която посочва 60 от най-обещаващите млади играчи в световния футбол

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на България U19 Калоян Божков е само на 17 години, но върви уверено към мъжкия футбол. Халфът е собственост на Динамо (Загреб), а по-рано тази година стана шампион при юношите с друг хърватски тим – Локомотива (Загреб). Само преди дни той попадна в авторитетната класация "Next Generation 2025" на британския вестник The Guardian, която посочва 60 от най-обещаващите млади играчи в световния футбол.

Пред обектива на Българския футболен съюз той разказа за трансфера от академията на Лудогорец в тази на Динамо, новия щаб в националния отбор и смелите мечти, които преследва.

„Със сигурност настроението в отбора е позитивно. Новият треньор идва с нови указания, но целта е една и съща“, обясни Божков в навечерието на европейските квалификациите в Унгария, където срещаме домакините, Франция и Фарьорски о-ви.

Талантът разкри и повече за позицията му на терена: „Най-добре се чувствам като офанзивен халф, мога и като дефанзивен, малко по-сложно ми е като „десетка“, но и там се справям. Като цяло трябва да мога да играя на всяка една позиция в средата на терена. Всичко е тренировки, труд, режим. Ще се потретя – целта е да изпълня моята мечта, за която полагам много труд. Отидох в Хърватия благодарение на добрите си изяви за Лудогорец и националния отбор. Свързаха се с мен и с моя мениджър се разбрахме, че това е най-доброто място за мен.“

Халфът направи и паралел между футбола у нас и този в Хърватия: „Темпото на тренировка е много по-интензивно, а самите занимания се премерени. Има план за всеки един футболист с изготвена програма. Най-важното е да се изградят нови футболисти и да се даде шанс на академията на Динамо, това е основен приоритет. Успях да се адаптирам към хърватския футбол. Играе се по по-различен начин и със сигурност подобрявам своите качества.“


