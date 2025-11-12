Официално: Аталанта представи новия си старши треньор

Аталанта официално обяви назначението на бившия наставник на Фиорентина Рафаеле Паладино за нов старши треньор на отбора. Решението идва само ден след освобождаването на Иван Юрич, чийто тим инкасира тежка загуба с 0:3 у дома от Сасуоло.

Под ръководството на Юрич, „нерадзурите“ не успяха да спечелят нито един от последните си седем мача в Серия А и се сринаха до 13-о място в класирането — най-дългата им серия без успех в елита от 2018 година насам.

Паладино, който е само на 41 години, получава задачата да обърне хода на сезона. Той се завръща в треньорството едва шест месеца след като напусна Фиорентина по взаимно съгласие.

Младият специалист стартира кариерата си в Монца, където изведе отбора до стабилни 11-о и 12-о място в Серия А, преди да поеме Фиорентина през юни 2024 г. В дебютния си сезон във Флоренция той класира „виолетовите“ на шесто място и осигури участие в Лигата на конференциите — най-доброто им представяне от времето на Пауло Соуза през сезон 2015/16.

Въпреки това, само три седмици след като подписа нов договор, Паладино напусна клуба през май. Досега в кариерата си той е водил 108 мача в Серия А, в които има 44 победи, 29 равенства и 35 загуби — успеваемост от 40,7%.

Дебютът му начело на Аталанта ще бъде повече от предизвикателен: на 22 ноември тимът гостува на шампиона Наполи на стадион „Диего Армандо Марадона“.