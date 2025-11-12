Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Аталанта представи новия си старши треньор

Официално: Аталанта представи новия си старши треньор

12 Ноември, 2025 06:30 588 0

  • фиорентина-
  • рафаеле паладино-
  • аталанта-
  • серия а-
  • футбол

Бергамаските се разделиха с Иван Юрич след серия от седем мача без победа

Официално: Аталанта представи новия си старши треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Аталанта официално обяви назначението на бившия наставник на Фиорентина Рафаеле Паладино за нов старши треньор на отбора. Решението идва само ден след освобождаването на Иван Юрич, чийто тим инкасира тежка загуба с 0:3 у дома от Сасуоло.

Под ръководството на Юрич, „нерадзурите“ не успяха да спечелят нито един от последните си седем мача в Серия А и се сринаха до 13-о място в класирането — най-дългата им серия без успех в елита от 2018 година насам.

Паладино, който е само на 41 години, получава задачата да обърне хода на сезона. Той се завръща в треньорството едва шест месеца след като напусна Фиорентина по взаимно съгласие.

Младият специалист стартира кариерата си в Монца, където изведе отбора до стабилни 11-о и 12-о място в Серия А, преди да поеме Фиорентина през юни 2024 г. В дебютния си сезон във Флоренция той класира „виолетовите“ на шесто място и осигури участие в Лигата на конференциите — най-доброто им представяне от времето на Пауло Соуза през сезон 2015/16.

Въпреки това, само три седмици след като подписа нов договор, Паладино напусна клуба през май. Досега в кариерата си той е водил 108 мача в Серия А, в които има 44 победи, 29 равенства и 35 загуби — успеваемост от 40,7%.

Дебютът му начело на Аталанта ще бъде повече от предизвикателен: на 22 ноември тимът гостува на шампиона Наполи на стадион „Диего Армандо Марадона“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ