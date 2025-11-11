Новини
Разбра се колко е струвал Жозе Моуриньо на Фенербахче

11 Ноември, 2025 21:28 809 2

През 15-те месеца, докато е бил треньор на състава от Истанбул, за Жозе е похарчена сумата от 25 млн. евро

Разбра се колко е струвал Жозе Моуриньо на Фенербахче - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на Фенербахче Жозе Моуриньо е бил голям разход за спонсорите на истанбулския гранд, изчисляват медиите в южната ни съседка.

През 15-те месеца, докато е бил треньор на състава от Истанбул, за Жозе е похарчена сумата от 25 млн. евро. Договорът му бе за 9,85 милиона евро годишно, а португалецът получи и 14,9 милиона евро обезщетение при едностранното прекратяване на контракта му през август. Той не успя да спечели трофей с Фенербахче.

Моуриньо е живял в луксозния хотел "Four Seasons“ в Истанбул в един от най-луксозните апартаменти, като според изданието "Yenicag Gazetesi" общата сума за разходите е била почти един милион евро.

След раздялата с Фенербахче, Жозе Моуриньо подписа с Бенфика договор, валиден до 2027 г., с клауза за прекратяване, предвидена за следващото лято, и заплата от 6 милиона евро годишно.

Под негово ръководство Бенфика до момента е записала седем победи и четири равенства. Отборът е непобеден и в момента заема трето място в Португалската лига със 17 точки. В Шампионската лига обаче Моуриньо вече претърпя три поредни поражения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чист палячо

    3 0 Отговор
    и хитрец използващ глпстта на тия с парите. Иначе, като треньор е нещо като Стоичков т. е. нищо.

    21:47 11.11.2025

  • 2 Фен

    1 0 Отговор
    С тази разлика, че Стоичков навреме се усети, че не става за треньор и се отказа, а Моуриньо продължава да се прави на голям треньор, но е доста далеко от великите в професията.

    22:04 11.11.2025

