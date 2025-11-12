Новини
Аурелио Де Лаурентис: „Приказките за оставката на Конте са пълна измислица“

12 Ноември, 2025 06:45 479 0

Президентът на Наполи отрече слуховете за напрежение с Антонио Конте и защити своя треньор

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис категорично отхвърли спекулациите относно бъдещето на Антонио Конте. В последните дни в италианските медии се появиха информации, че двамата ще проведат спешна среща заради „неясното бъдеще“ на треньора, известен с бурните си отношения с клубни ръководства в миналото.

„Прочетох последната приказка в интернет за оставката на Конте,“ написа Де Лаурентис в изявление, публикувано в социалните мрежи и на официалния сайт на Наполи. „Обичам социалните медии, защото са бърз и модерен начин за споделяне на мисли, но не всички мисли са правилни — и не всички трябва да бъдат споделяни”.

Босът на неаполитанците подчерта, че отношенията му с Конте са стабилни и основани на взаимно уважение:

„С Антонио винаги сме имали специално разбирателство. Той е човек, който живее за футбола - трудолюбив, отдаден и безкрайно дисциплиниран. Гордея се, че имам до себе си истински мъж като него, който посвещава всяка секунда на работата си. Това е най-добрата гаранция, която може да има един клуб”.

Конте, който миналия сезон изведе Наполи до втората шампионска титла за три години, в момента се намира в труден период. Тимът заема четвъртото място в Серия А след поражението с 0:2 от Болоня и се представя колебливо в Шампионската лига. Въпреки това, неаполитанците са само на две точки зад лидера Интер, макар че според статистическата система на “Opta” шансовете им да защитят титлата са едва 10%.

Италианският специалист неведнъж е посочвал, че се справя с множество контузии на ключови футболисти. Следващият тест за неговия Наполи е на 22 ноември – домакинство срещу новоназначения Рафаеле Паладино и Аталанта.


