Медиите в Англия гърмят: Гуардиола обмисля напускането Ман Сити в края на сезона

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола обмисля напускането на клуба след края на сезона, съобщава The Times.

Според информацията, в момента няма окончателно решение относно бъдещето на испанския мениджър в Сити. Подчертава се, че Гуардиола и неговият екип са готови да помогнат на Манчестър Сити да намери наследник. Окончателното решение по този въпрос обаче ще бъде взето от клуба.

54-годишният мениджър е начело на Манчестър Сити от 2016 г. Настоящият му договор е до 2027 г. Под ръководството на Гуардиола Сити е печелил титлата в Английската Висша лига шест пъти.