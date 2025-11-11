Новини
Медиите в Англия гърмят: Гуардиола обмисля напускането Ман Сити в края на сезона

11 Ноември, 2025 20:15 1 147 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • футбол

Окончателното решение по този въпрос обаче ще бъде взето от клуба

Медиите в Англия гърмят: Гуардиола обмисля напускането Ман Сити в края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола обмисля напускането на клуба след края на сезона, съобщава The Times.

Според информацията, в момента няма окончателно решение относно бъдещето на испанския мениджър в Сити. Подчертава се, че Гуардиола и неговият екип са готови да помогнат на Манчестър Сити да намери наследник. Окончателното решение по този въпрос обаче ще бъде взето от клуба.

54-годишният мениджър е начело на Манчестър Сити от 2016 г. Настоящият му договор е до 2027 г. Под ръководството на Гуардиола Сити е печелил титлата в Английската Висша лига шест пъти.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
  • 1 Руснаков

    2 0 Отговор
    Много се задържа,явно не му се бъркат в работата и плащат добре...в Барса стоя два петъка и каза че повече не може да даде на клуба...да се чудиш..

    20:27 11.11.2025

