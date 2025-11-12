Анди Робъртсън: Спокоен съм за бъдещето си в Ливърпул, въпреки изтичащия договор

Левият бек на Ливърпул Анди Робъртсън запазва спокойствие относно бъдещето си на „Анфийлд“, въпреки че договорът му с клуба изтича след края на сезон 2025/26.

Шотландският национал пристигна при „червените“ през 2017 г. от Хъл Сити срещу трансферна сума от едва 8 милиона паунда – сделка, която оттогава се смята за една от най-успешните в ерата на Юрген Клоп. Оттогава Робъртсън се превърна в ключова фигура в успехите на Ливърпул, записвайки 354 мача във всички турнири, с 12 гола и впечатляващите 68 асистенции. В това отношение пред него са само Трент Александър-Арнолд (85) и Мохамед Салах (113).

Въпреки това през лятото 31-годишният защитник бе свързван с трансфер в Атлетико Мадрид, след като новият мениджър Арне Слот привлече Милош Керкез от Борнемут.

Решението му да остане обаче вече се отплаща — Робъртсън започна като титуляр в последните три мача на Ливърпул.

„Връзката ми с клуба винаги е била чудесна. Ливърпул направи много за мен и семейството ми, а и аз не мисля, че съм се справил зле за човек, който дойде от Хъл за 8 милиона,“ сподели шотландецът.

„Каквото и да се случи, ще стане зад кулисите. Спокоен съм - ако това е последната ми година, така да бъде! Ако не е - ще е още по-добре”.

На въпрос дали вече води разговори за нов договор, Робъртсън призна, че не бърза с решенията:

„Имах малко напрегнато лято, но си обещах просто да се наслаждавам на следващите месеци. После, естествено, ще дойде моментът, когато темата ще започне да ме занимава повече. Сега просто искам да се концентрирам върху футбола. Щастлив съм, че отново съм на терена — това е най-важното”, казва той пред “This Is Anfield”.