Специалния "забравил" да плати 800 000 евро на хотел в Истанбул

Жозе Моуриньо не е платил сметката си в хотела, в който живя, докато беше треньор на Фенербахче, пишат в Турция. Специалист е "забравил" да уреди сметки на стойност близо 800 000 евро.

Португалецът отказа "канарчетата" да му осигурят луксозен апартамент или вила край Босфора и избра да се установи в 15 от 16-те си месеца начело на отбора в един от най-скъпите хотели в Истанбул - "Four seasons". Сградата е бивш палат от времето на Османската империя и се смята за една от най-красивите на брега на Босфора.

Почти през цялото време на престоя си Моуриньо е поръчвал едно и също нещо за ядене - пилешка супа, пица "Маргарита" и газирана вода.

Въпреки това сумата е достигнала около 36 милиона турски лири, което е близо 800 000 евро. От хотела вече са информирали Фенербахче, като е много вероятно от клуба да стартират процедура срещу Моуриньо. Турският гранд плати на треньора 15 млн. евро неустойка при предсрочното прекратяване на договора му.