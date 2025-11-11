Новини
Специалния "забравил" да плати 800 000 евро на хотел в Истанбул

11 Ноември, 2025 21:59 842 2

Сградата е бивш палат от времето на Османската империя и се смята за една от най-красивите на брега на Босфора

Специалния "забравил" да плати 800 000 евро на хотел в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо не е платил сметката си в хотела, в който живя, докато беше треньор на Фенербахче, пишат в Турция. Специалист е "забравил" да уреди сметки на стойност близо 800 000 евро.

Португалецът отказа "канарчетата" да му осигурят луксозен апартамент или вила край Босфора и избра да се установи в 15 от 16-те си месеца начело на отбора в един от най-скъпите хотели в Истанбул - "Four seasons". Сградата е бивш палат от времето на Османската империя и се смята за една от най-красивите на брега на Босфора.

Почти през цялото време на престоя си Моуриньо е поръчвал едно и също нещо за ядене - пилешка супа, пица "Маргарита" и газирана вода.

Въпреки това сумата е достигнала около 36 милиона турски лири, което е близо 800 000 евро. От хотела вече са информирали Фенербахче, като е много вероятно от клуба да стартират процедура срещу Моуриньо. Турският гранд плати на треньора 15 млн. евро неустойка при предсрочното прекратяване на договора му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаберлер

    7 0 Отговор
    Ял пил и не платил.ашкулсум машала

    22:03 11.11.2025

  • 2 Хаха

    7 1 Отговор
    Пълни глупости са това, вероятно именно клуба му е трябвало да плати, но сега се ослушва. А и няма как хотел да чака клиент година и половина да живее без да плаща, ако не е имало предварителна уговорка

    22:14 11.11.2025

