Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира за мъже в Анталия

12 Ноември, 2025 15:39 490 0

Юношата отстрани японеца Юта Томида

Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира за мъже в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей за мъже в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи на старта с 6:2, 6:2 Юта Томида (Япония) за 67 минути игра.

Иванов поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1, а след това затвори мача с убедителното 6:2.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна).


Янаки Милев пък загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №6 в схемата Николас Йонел (Румъния) за час и 37 минути на корта. Преминалият през квалификациите Милев пропиля ранен пробив аванс, след което загуби първия сет след серия от четири предни гейма на съперника. Във втората част Йонел дръпна с 4:1 и това се оказа решаващо.

Вчера Милев обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Феликс Мишкер (Великобритания) спечелиха с 5:7, 6:2, 10-6 срещу Радован Михалик (Словакия) и Юта Томида (Япония).


