Черно море разгроми Добруджа в приятелски двубой на "Младост"

Черно море надигра гостуващия тим на Добруджа с убедителното 3:0 в контролна среща, проведена на стадион "Младост" във Варна.

Още през първото полувреме "моряците" демонстрираха класа и офанзивна мощ, като реализираха всичките си попадения преди почивката и на два пъти разтресоха гредите.

Срещата започна с високо темпо, а в 24-ата минута Росен Стефанов откри резултата с прецизен удар с глава, след отлично центриране на Андреас Калкан. Само четвърт час по-късно Давид Телеш удвои преднината на домакините, а малко преди края на първата част Жоао Бандаро оформи класиката, възползвайки се от неразбирателство в защитата на Добруджа.

Въпреки че през второто полувреме темпото спадна, Черно море продължи да контролира събитията на терена. В 81-ата минута обаче варненци останаха с човек по-малко, след като Живко Атанасов напусна играта поради травма, а треньорският щаб вече бе изчерпал възможностите си за смени.