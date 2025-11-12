Новини
Бивша порноактриса коментира слухове, свързващи я с футболист на Атлетико Мадрид

12 Ноември, 2025 23:35 972 5

Бивша порноактриса коментира слухове, свързващи я с футболист на Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известната звезда от филми за възрастни Миа Халифа наскоро коментира слухове, свързващи я с бившия нападател на Манчестър Сити и настоящ футболист на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, пише gong.bg.

32-годишната красавица е добре известна с предишната си кариера, от която се оттегли през 2015 г., за да се насочи към спортната журналистика и създаването на съдържание в OnlyFans.

Известна е като запалена привърженичка на Уест Хем Юнайтед активно следи НБА, хокея и футбола.

През ноември 2023 година в медийното пространство се появиха спекулации, че Халифа е във връзка с Хулиан Алварес, бивш играч на Манчестър Сити и настоящ нападател на Атлетико Мадрид, който се присъедини към испанския клуб през август 2023 година за сума от около 82 милиона паунда.


Тези твърдения възникнаха въпреки факта, че Алварес е във връзка с Мария Емилия Фереро от 2022 година.

Халифа бързо отхвърли слуховете чрез публикация в платформата X, заявявайки: „За да изясня нещата: не излизам с никого, и ако излизах, със сигурност нямаше да е някой, който не е достатъчно голям, за да си спомни къде е бил на 11 септември.“

Личният живот на Халифа включва два брака, първият през 2011 година и вторият през 2019 година, като и двата приключват с развод.

Въпреки че не е имала романтични връзки с футболисти, тя е известен футболен фен. Миа е описвала удара с глава на Зинедин Зидан срещу Марко Матераци на финала на Световното първенство през 2006 година като „най-вълнуващото нещо“, което е виждала в мач, изразявайки предпочитание към „насилието“ в спорта и отвращение към симулациите.

В интервю за AFTV тя е посочвала Зинедин Зидан и Дейвид Бекъм като любими играчи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що па да

    3 0 Отговор
    е бивша?

    23:43 12.11.2025

  • 2 Амм

    2 0 Отговор
    Страшничка си е - с тези “нокти” като нищо може да заколи човек

    23:51 12.11.2025

  • 3 Жените

    1 2 Отговор
    Които сами си изкарват парите са достойни за уважение

    00:03 13.11.2025

  • 4 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Имаш вежди говежди и миришеш на...

    00:07 13.11.2025

  • 5 ?????

    2 0 Отговор
    Бих казал че и порноактрисите нещо са се изпедерастрили вече.
    А кви порноактриси имаше едно време.

    00:34 13.11.2025

