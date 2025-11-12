Бивша порноактриса коментира слухове, свързващи я с футболист на Атлетико Мадрид

Известната звезда от филми за възрастни Миа Халифа наскоро коментира слухове, свързващи я с бившия нападател на Манчестър Сити и настоящ футболист на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, пише gong.bg.

32-годишната красавица е добре известна с предишната си кариера, от която се оттегли през 2015 г., за да се насочи към спортната журналистика и създаването на съдържание в OnlyFans.

Известна е като запалена привърженичка на Уест Хем Юнайтед активно следи НБА, хокея и футбола.

През ноември 2023 година в медийното пространство се появиха спекулации, че Халифа е във връзка с Хулиан Алварес, бивш играч на Манчестър Сити и настоящ нападател на Атлетико Мадрид, който се присъедини към испанския клуб през август 2023 година за сума от около 82 милиона паунда.

Тези твърдения възникнаха въпреки факта, че Алварес е във връзка с Мария Емилия Фереро от 2022 година.

Халифа бързо отхвърли слуховете чрез публикация в платформата X, заявявайки: „За да изясня нещата: не излизам с никого, и ако излизах, със сигурност нямаше да е някой, който не е достатъчно голям, за да си спомни къде е бил на 11 септември.“

Личният живот на Халифа включва два брака, първият през 2011 година и вторият през 2019 година, като и двата приключват с развод.

Въпреки че не е имала романтични връзки с футболисти, тя е известен футболен фен. Миа е описвала удара с глава на Зинедин Зидан срещу Марко Матераци на финала на Световното първенство през 2006 година като „най-вълнуващото нещо“, което е виждала в мач, изразявайки предпочитание към „насилието“ в спорта и отвращение към симулациите.

В интервю за AFTV тя е посочвала Зинедин Зидан и Дейвид Бекъм като любими играчи.