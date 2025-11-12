Две български победи във втория ден на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи"

Теодор Николовски при момчетата и Карла Бързакова при момичетата постигнаха победи във втория ден на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. За първи път в историята трима български тенисисти участват в Мастърс турнира на най-добрите състезатели до 12 годишна възраст.

Право на участие в турнира получават тенисисти, които имат спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа.

Състезателите са разпределени в групи в надпреварата на сингъл, а победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите.



На сингъл при момчетата Теодор Николчевски се наложи с 6:4, 6:3 над Милан Сюч (Унгария) и записа втората си поредна победа. Така Николчовски ще играе утре в директен мач за първото място в групата си срещу Кай Ходкинсън (Великобритания).



Златан Йорданов отстъпи във втората си среща с 5:7, 4:6 от Максим Перес Испания. Вчера Йорданов победи със 7:5, 6:1 Яков Огризек (Хърватия), а в последната си среща в групата ще играе срещу Уилям Васи (Румъния), който до момента има две победи.



На сингъл при момичетата Карла Бързакова спечели с убедителното с 6:3, 6:0 срещу Ева Гирник (Украйна). Вчера Бързакова загуби с 4:6, 6:7 от Пила Юхтен (Финландия), а в последната си среща от групата ще играе срещу Миранда Мисирли (Гърция).



Златан Йорданов и Теодор Николовски загубиха в надпреварата на двойки с 2:6, 3:6 от Ставрос Ладерос (Белгия) и Никола Лакетич (Сърбия).