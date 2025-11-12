Битка на гиганти: Челси и Байерн се надпреварват за подписа на Майк Майнян

Два от най-големите клуба на континента – Челси и Байерн Мюнхен – хвърлиха око на стража на Милан и националния отбор на Франция, Майк Майнян. Според авторитетното издание La Gazzetta dello Sport, и лондончани, и баварците са готови да влязат в ожесточена надпревара за подписа на 30-годишния вратар още през зимния трансферен прозорец.

Макар договорът на Майнян с „росонерите“ да е валиден до лятото на 2026 година, в Милано вече се прокрадват съмнения относно бъдещето му. Италианският гранд дори е започнал да оглежда потенциални заместници, което допълнително разпалва слуховете за предстояща раздяла.

През настоящия сезон Майнян вече записа 12 официални срещи с клубния си тим, демонстрирайки стабилност и класа под рамката.

Не е изненада, че порталът Transfermarkt оценява френския национал на внушителните 25 милиона евро – сума, която обаче може да скочи, ако се разрази истинска трансферна война между Челси и Байерн.