Турският талант Кенан Йълдъз стопира преговорите с Ювентус

Преговорите за нов контракт между звездата на турския футбол и Ювентус - Кенан Йълдъз временно са замразени, съобщава авторитетното издание Gazzetta dello Sport. Младият атакуващ полузащитник, който е само на 20 години, се превърна в обект на засилен интерес от страна на европейски колоси като Челси, Арсенал и Реал Мадрид.

Настоящият договор на Йълдъз с "бианконерите" е валиден до лятото на 2029 година, а двете страни не могат да се разберат по финансовите параметри на новото споразумение. В момента турският национал получава 1,7 милиона евро на сезон, а Ювентус е предложил значително увеличение – 5 милиона евро годишно. Въпреки това, младият халф настоява за още по-високо възнаграждение – 6 милиона евро на година.

Собственикът на торинския гранд Джон Елкан е категоричен, че иска да задържи Йълдъз в отбора и ще положи всички усилия да убеди футболиста да преподпише.

Междувременно, пазарната стойност на турския национал вече достига внушителните 100 милиона евро, което го прави един от най-желаните млади таланти в Европа.