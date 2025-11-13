Новини
Англия продължава с победите и чистите мрежи, и сложи край на надеждите на Сърбия

Англия продължава с победите и чистите мрежи, и сложи край на надеждите на Сърбия

13 Ноември, 2025 23:50

13 Ноември, 2025 23:50 372 0

Трите лъва се наложиха с 2:0

Англия продължава с победите и чистите мрежи, и сложи край на надеждите на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Селекцията на Англия, която още в миналия кръг на световните квалификации стана първият европейски отбор, гарантирал си класирането на Мондиал 2026, победи с 2:0 Сърбия на "Уембли" в последното си домакинство в група "К".

Букайо Сака откри резултата в 28-ата минута, а в 90-ата Еберечи Езе удвои. Така "трите лъва" записаха седма поредна победа в пресявките, като все още не са допуснали нито едно попадение във вратата си. Головата разлика на отбора също е впечатляваща - 20:0. Този резултат, съчетан с победата на Албания като гост на Андора, пък сложи край на надеждите на сърбите да се класират за плейофите. Кръг преди края албанците имат четири точки преднина.

Двубоят започна на ниско темпо и без интересни ситуации. Домакините владееха повече топката и атакуваха, но нанесоха първия точен удар чак в 25-ата минута, когато Райс намери отляво Рашфорд, който се освободи и стреля, но право в ръцете на Райкович. Три минути след това Англия взе преднина. Райс изпълни фал, стражът на Сърбия боксира, след което О'Райли нанесе удар, който бе блокиран. Топката стигна до Букайо Сака, който превъзходно засече от въздуха, стреляйки в далечния ъгъл.

В 42-рата минута Хари Кейн пропусна голяма възможност да удвои. Капитанът на Англия бе оставен непокрит на далечната греда и засече с глава центриране на Райс от корнер. Топката отскочи от земята и премина на сантиметри от целта.

Минута преди почивката и Пикфорд трябваше да се намесва след пряк свободен удар, изпълнен от Костич. След това и Роджърс имаше една добра възможност, но топката отново премина встрани от целта. Така, след като започна вяло, Англия вдигна оборотите и през втората част от първото полувреме показа част от качествата си

В 62-рата минута Сърбия стигна до най-добрата си възможност. Костич проби отляво, влезе в наказателното поле и пусна към Влахович, който от няколко метра опита да засече с пета, но прати топката встрани от вратата. Точно в този момент дойде и новината, че Албания повежда в резултата срещу Андора.

Секунди след това Тухел пусна Езе, Белингам, Хендерсън и Фоудън. Англия заигра с доста настроение, но така и не стигаше до втори гол. В 75-ата минута Фоудън пропусна много добра възможност с глава.

В 81-вата минута Самарджич пропусна голям шанс за сърбите, но впоследствие бе маркирана засада, така че това нямаше значение. Гостите все пак тръгнаха доста по-рисковано в атака, защото нямаше какво да губят. Удар на Влахович премина на сантиметри над вратата.

В 87-ата минута пък гредата спря Англия след удар на Езе, който бе изведен добре от Фоудън. Райкович изби, след което и гредата му помогна. Езе все пак се разписа в 90-ата минута, когато Англия организира много добра контраатака. Подхвана я Белингам, който намери Фоудън. Асът на Манчестър Сити напредна, след което пусна вляво към Езе. Новата покупка на Арсенал нанесе много качествен удар в далечния ъгъл, с което оформи и крайния резултат.


