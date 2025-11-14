Новини
Гатузо се ядоса: Ако очаквахте да бием с 11:1, това не е мой проблем

14 Ноември, 2025 11:30 469 0

Да започнеш с 11 нови от самото начало е трудно

Италия победи много по-трудно от очакваното Молдова с 2:0 снощи, а след мача Дженаро Гатузо защити играчите си от критиките.

След триумфа на Норвегия над Естония стана ясно, че за да завършат първи в групата "адзурите" трябва да победят Норвегия с поне девет гола разлика в последния мач, което изглежда в сферата на фантастиката.

Това означава, че на италианците отново ще им се наложи да минават през плейофите, за да се класират на Мондиал 2026.
След мача журналисти попитаха Гатузо дали смята този мач за най-слабия, откакто е на пейката, и това ядоса селекционера.

„Молдова нямаше нито един удар към вратата. Ако очаквахте да е 11:1, тогава това не е мой проблем. Няма лесни мачове.

Да започнеш с 11 нови от самото начало е трудно. Чувствах в себе си, че днес дори можем да загубим с толкова много промени, но свалям им шапка, те играха дори по-добре, отколкото очаквах“, коментира Гатузо.


